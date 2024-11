9 receitas de sucos termogênicos para inserir na dieta

Saiba como preparar bebidas refrescantes e que auxiliam no emagrecimento

Descasque e corte a cenoura em rodelas. No liquidificador, bata a cenoura e a água até obter uma bebida homogênea. Em seguida, acrescente o suco de laranja, as fatias de gengibre e o gelo. Bata por 3 minutos. Coe o suco e sirva a seguir.

Os alimentos termogênicos, como canela, gengibre, limão e pimenta, auxiliam no emagrecimento porque aumentam o metabolismo e a temperatura interna corporal. Dessa forma, o corpo precisa “trabalhar” para voltar à temperatura normal e, assim, gasta calorias.

Suco termogênico com pimenta-do-reino

Ingredientes

1/2 beterraba

1 maçã-verde

Suco de 1 laranja

1 colher de café de pimenta-do-reino moída

300 ml de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

Descasque a beterraba e corte-a em pedaços pequenos. Lave bem a maçã, retire as sementes e corte em fatias. No liquidificador, bata a beterraba, a maçã e a água até obter uma mistura homogênea. Em seguida, acrescente o suco de laranja e a pimenta-do-reino e bata novamente por 3 minutos. Coe o suco para retirar possíveis resíduos e sirva com gelo.

Suco de framboesa com coco e canela

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de framboesa

1/2 coco fresco

1 canela em pau

1 anis-estrelado

700 ml de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

Lave bem as framboesas e reserve. Retire a casca do coco e corte-o em pedaços pequenos. No liquidificador, bata a framboesa, o coco e a água até obter uma bebida homogênea. Em seguida, acrescente a canela em pau, o anis-estrelado e o gelo e bata por 3 minutos. Coe o suco e sirva ainda gelado.

Suco termogênico de melancia

Ingredientes

3 fatias finas de melancia sem casca

1 folha de couve-manteiga

2 fatias finas de gengibre

1 colher de sopa de linhaça

500 ml de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

Lave a folha de couve-manteiga e corte-a em fatias finas. No liquidificador, bata a melancia, a couve-manteiga e a água até ficar homogêneo. Acrescente o gengibre, a linhaça e o gelo e bata por 3 minutos. Coe a bebida e sirva a seguir.