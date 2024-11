Veja a relação entre condicionamento físico e desempenho sexual

Algumas alterações corporais proporcionadas pela atividade física e pelo sexo podem ser bem parecidas. De acordo com Jomar Souza, especialista em Medicina do Exercício e do Esporte, em ambos os casos as frequências cardíaca e respiratória aumentam, assim como a pressão arterial.

Além disso, as liberações hormonais, principalmente dos hormônios sexuais testosterona e estrógeno, também são potencializadas. “O primeiro grupo está diretamente envolvido com o mecanismo de ereção e o segundo com a lubrificação vaginal”, explica o especialista.

Sensação de bem-estar

Tanto a prática de atividade física quanto o sexo são capazes de oferecer a sensação de bem-estar. “Após o orgasmo há uma sensação de relaxamento tanto físico quanto mental. E se os envolvidos, além da atração corporal, estão se amando, a mente é invadida por uma sensação de pura felicidade”, afirma Jomar Souza.