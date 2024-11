5 receitas ricas em proteínas para começar bem a semana

Para quem busca uma alimentação equilibrada e cheia de energia, começar a semana com refeições ricas em proteínas pode fazer toda a diferença. Isso porque esses nutrientes são essenciais para a construção e reparação dos tecidos, além de proporcionar saciedade e ajudar no ganho de massa muscular. Pensando nisso, reunimos 5 receitas práticas e nutritivas com proteínas para você incluir no cardápio e garantir um início de semana repleto de disposição. Confira!

Torta de brócolis com aveia

Ingredientes

1 gema de ovo

2 claras em neve

2 colheres de sopa de cebola descascada e picada

1 tomate sem sementes e picado

1 xícara de chá de floretes de brócolis picados

1 colher de sobremesa de farelo de aveia

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto as claras em neve e o fermento químico, e misture até ficar homogêneo. Adicione as claras em neve e o fermento e mexa delicadamente para incorporar. Transfira para um refratário untado com azeite e leve ao forno preaquecido a 180°C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Almôndega de carne

Ingredientes

500 g de carne moída

100 g de farelo de aveia

2 ovos

1 ramo de salsinha picada

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e amassados

340 g de molho de tomate

2 colheres de sopa de azeite

Sal a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o molho de tomate, e misture até obter uma consistência homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a temperatura média por 20 minutos. Cubra com o molho de tomate e asse por mais 15 minutos. Sirva em seguida.