5 receitas práticas com salmão para o almoço de domingo

Devido ao sabor e à textura, o salmão é muito apreciado na composição de pratos. Rico em ômega 3 e vitaminas do complexo B e D, oferece inúmeros benefícios para o corpo e é uma excelente opção para variar o cardápio e sair da rotina. Por isso, confira receitas simples e deliciosas com esse peixe para servir no almoço de domingo!

Salmão com crosta de gergelim

Ingredientes

1 filé de salmão

Suco de 1 limão

2 claras de ovos

Sal, pimenta-do-reino moída e raspas de gengibre a gosto

1 xícara de chá de gergelim preto

1 xícara de chá de gergelim branco

Manteiga para fritar

Modo de preparo

Retire a pele do salmão e fatie-o em tiras. Disponha sobre um recipiente e tempere com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e as raspas de gengibre. Reserve. Em recipientes separados, coloque as claras de ovos e os gergelins. Após, passe os filés sobre as claras e depois no gergelim. Disponha os filés sobre uma assadeira e leve à geladeira por 30 minutos. Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Retire os filés da geladeira e disponha sobre a panela. Grelhe cada lado por 1 minuto. Sirva em seguida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Salmão ao molho de azeitonas

Ingredientes

4 filés de salmão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de azeitonas pretas fatiadas

1/2 xícara de chá de azeitonas verdes fatiadas

1/2 xícara de chá de creme de leite fresco

1/4 de xícara de chá de vinho branco seco

1 dente de alho picado

1/2 cebola picada

Raspas e suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha e cebolinha fresca picadas para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de salmão com sal, pimenta-do-reino, raspas e suco de limão. Deixe descansar por 15 minutos para absorver os sabores. Aqueça uma frigideira grande com 1 colher de azeite de oliva em fogo médio-alto. Coloque os filés de salmão com a pele para baixo e cozinhe por cerca de 3-4 minutos de cada lado, ou até que estejam dourados por fora e cozidos por dentro. Retire da frigideira e reserve.