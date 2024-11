5 dicas para usar o mármore em diferentes ambientes

O mármore é uma escolha que agrega identidade e valor estético, adaptando-se a propostas que pedem um toque refinado e único. Com algumas orientações, você pode explorar as possibilidades dessa pedra para valorizar cada canto do seu lar, seja em grandes áreas ou pequenas.

De acordo com Lucas Sousa, arquiteto e coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Anhanguera, o mármore pode transformar qualquer local, adicionando um toque de luxo e refinamento a casas e apartamentos. No entanto, o profissional alerta que seu uso deve ser planejado com cuidado para garantir durabilidade e funcionalidade.

“O mármore é sinônimo de sofisticação, mas também requer manutenção e atenção para ser utilizado da forma correta. Ao escolher onde e como aplicá-lo, é importante considerar o estilo da casa, o orçamento disponível e as necessidades de cada espaço”, destaca.