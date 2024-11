5 receitas incríveis de massas vegetarianas para o sábado

As massas são excelentes para quem gosta de praticidade e versatilidade na cozinha. Além disso, podem ser preparadas sem ingredientes de origem animal e adaptadas da maneira que você preferir. Com diversas opções de formatos, recheios e tempo de preparo, elas também são uma alternativa deliciosa para quem procura refeições saborosas, incluindo os adeptos à dieta vegetariana. Abaixo, confira como preparar algumas opções!

Em uma panela grande, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Aos poucos, acrescente a massa e cozinhe até emergirem à superfície. Retire-os da panela com a ajuda de uma escumadeira e disponha em uma travessa. Cubra com o molho e polvilhe com o queijo. Sirva em seguida.

Em um recipiente, coloque as batatas e a farinha de trigo e mexa até obter uma massa lisa. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo e disponha a massa sobre ela. Corte em pedaços, faça tiras e corte-as em cubinhos. Reserve.

Disponha a massa em uma forma com fundo removível, preenchendo o fundo e as laterais. Faça furos com a ajuda de um garfo e leve ao forno preaquecido a 180°C por 10 minutos. Retire do forno, disponha o creme de tofu e a cebola sobre ela e asse por mais 15 minutos. Sirva em seguida.

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento e bata novamente para incorporar. Depois, unte uma frigideira com óleo vegetal e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha um pouco de massa sobre ela, espalhe e cozinhe até começar a fazer bolhas. Vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o óleo vegetal e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a proteína de soja e refogue até dourar. Por último, coloque a cenoura e refogue até murchar. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino moída. Reserve.

Montagem

Recheie os discos de panquecas com a proteína de soja e enrole. Disponha em uma travessa e cubra com o molho de tomate. Finalize polvilhando com o queijo parmesão vegano e leve ao forno preaquecido a 180°C para gratinar. Sirva em seguida.

Esfiha de espinafre (Imagem: thiagorsphoto | Shutterstock)

Esfiha de espinafre

Ingredientes

15 g de fermento biológico

300 ml de água morna

100 ml de água

1 colher de sobremesa de sal

1 colher de sobremesa de açúcar

de açúcar 5 xícaras de chá de farinha de trigo

3 maços de espinafre

1 dente de alho descascado e picado

1 cebola descascada e picada

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque o fermento, o açúcar e o sal e misture. Adicione a água morna e mexa até obter uma pasta. Acrescente os demais ingredientes, colocando a farinha de trigo por último, e misture até obter uma massa lisa. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e sove. Cubra com um pano e deixe descansar por 30 minutos.

Recheio

Em água corrente, lave o espinafre e separe as folhas dos talos. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o espinafre e refogue até murchar. Desligue o fogo e passe em uma peneira para tirar a água. Reserve.

Montagem

Divida a massa em bolinhas e abra com ajuda de um rolo. Coloque o recheio no centro e molde as bordas da esfiha. Disponha as esfihas em assadeira antiaderente e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Sirva em seguida.

Pizza

Ingredientes

Massa

500 g de farinha de trigo

2 g de fermento biológico em pó

20 g de açúcar

1 maço de rúcula

250 ml de água

160 g de molho de tomate

Orégano e azeite a gosto

Recheio

500 g de queijo muçarela vegano

8 tomates-cereja fatiados

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o açúcar, a rúcula, o orégano, o azeite e a água e bata até ficar homogêneo. Reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o fermento e mexa para incorporar. Despeje a mistura do liquidificador sobre os ingredientes secos e mexa até obter uma massa lisa. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e sove. Cubra com um pano e deixe descansar por 1 hora.

Passado esse tempo, divida a massa em duas partes iguais e abra com a ajuda de um rolo. Disponha em duas formas polvilhadas com farinha de trigo e cubra com o molho. Recheie com o queijo e os tomates e polvilhe com orégano. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 20 minutos. Sirva em seguida.