5 dicas para manter o diabetes sob controle na gravidez

Mudanças no estilo de vida são essenciais para garantir o bem-estar da mãe e do bebê

A gravidez exige uma série de cuidados que, além de manter uma rotina de hábitos saudáveis, incluem a realização do pré-natal e vários exames periódicos. Durante o período da gestação, um exame essencial para a saúde da mãe e do bebê é o de curva glicêmica que identifica o diabetes mellitus gestacional (DMG).

Causas e complicações do diabetes gestacional

Condição temporária, o diabetes gestacional ocorre devido às mudanças fisiológicas no organismo da mulher que podem fazer com que o pâncreas não funcione direito na gestação. Em geral, é comum o órgão produzir mais insulina que o habitual nesse período para compensar os hormônios da placenta que reduzem a substância no sangue. Entretanto, em alguns casos, o mecanismo de compensação não funciona, elevando as taxas de glicose.

O diabetes gestacional pode trazer complicações para a mãe e para o bebê. O problema pode estimular um parto prematuro e até pré-eclâmpsia. O bebê pode nascer acima do peso e sofrer de hipoglicemia e de desconforto respiratório. Mas a boa notícia é que, normalmente, a doença desaparece após o parto. Contudo, vale salientar que mulheres que sofrem com essa condição têm mais chance de progredirem para o diabetes mellitus tipo 2.

Condição temporária

Apesar dos riscos de um possível diabetes gestacional, a mãe e o bebê podem passar pela gestação de maneira saudável por meio de algumas mudanças práticas na rotina e de um tratamento adequado. “É importante lembrar que o diagnóstico de diabetes gestacional não é definitivo. Para muitas mulheres, especialmente as que seguem uma boa dieta e um plano de exercícios, o diabetes gestacional é temporário e tende a se resolver após o nascimento do bebê”, afirma Patricia Ruffo, nutricionista e gerente científico da Divisão Nutricional da Abbott no Brasil.