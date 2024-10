5 dicas para aprender a guardar dinheiro

Cultivar o hábito de poupar dinheiro é um dos principais pilares da educação financeira. Além do acúmulo, saber estabelecer uma poupança duradoura e com bons rendimentos ajuda na construção de uma rede de proteção das finanças e flexibiliza as maneiras de alcançar diferentes objetivos.

Segundo o investidor imobiliário e educador financeiro Douglas Araújo, autor do livro “Cresça e Enriqueça”, essas vantagens se tornam ainda mais importantes quando pensamos em metas a longo prazo, como aposentadoria, momento em que ter fundos de reserva sólidos é essencial para garantir sustento e conforto.

Na lista abaixo, ele aproveita a passagem do Dia Mundial da Poupança, comemorado em 31 de outubro, para compartilhar alguns desses ensinamentos fundamentais para solidificar o hábito de guardar dinheiro. Confira!