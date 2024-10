Solar Blond: conheça a tendência que promete dominar o verão 2025

Mas será que o look cai bem para qualquer pessoa? De acordo com Danilo Herbert , a resposta é sim, pois é uma variação bem democrática.

Como manter o efeito solar blond por mais tempo?

Assim como todos os tons de loiro, o solar blond também exige cuidados específicos para manter a tonalidade. “Especialmente nas estações mais quentes, com a exposição ao sol e o contato com a água do mar e o cloro da piscina, o loiro tende a oxidar, ficando muitas vezes com um tom amarelado ou alaranjado. Para evitar essa cor indesejada e recuperar a tonalidade solar dos fios, indico sempre o uso periódico de matizadores, de preferência os específicos para tons de loiro dourado”, recomenda o profissional.