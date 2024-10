Veja seis sucos detox para limpar o organismo para o verão

Com a chegada de novembro, inicia-se o tão aguardado “projeto verão”, a época de se preparar para os dias quentes e de praia. Neste período, muitas pessoas começam a se dedicar à prática de exercícios e a uma alimentação saudável, e uma bebida que se destaca é o suco detox.

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Coe com a ajuda de um coador e sirva em seguida.

Suco verde detox

Ingredientes

1 punhado de salsinha

150 g de erva-doce

2 maçãs sem sementes e picadas

1 rabanete descascado e picado

2 talos de aipo picados

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Coe com a ajuda de um coador e transfira o suco para um copo. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco de tomate com cenoura e limão

Ingredientes

1 cenoura descascada e ralada

Polpa de 1 tomate

1 limão descascado

200 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Xilitol para adoçar a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Coe com a ajuda de um coador e transfira o suco para um copo. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.