5 receitas leves e econômicas com frango

Aprenda a preparar pratos saudáveis e saborosos com esse tipo de proteína

O frango é um alimento versátil e acessível, tornando-se uma escolha popular para refeições rápidas, saudáveis e econômicas. Além de ser uma fonte rica em proteínas, é uma carne magra, o que o torna uma opção leve para quem busca uma dieta equilibrada. A seguir, veja como preparar 4 receitas irresistíveis com esse ingrediente!

Frango com vegetais

Ingredientes

500 g de peito de frango cortado em cubos

cortado em cubos 2 batatas descascadas e picadas

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

1 colher de sopa de molho de tomate caseiro

1 colher de sopa de cebolinha picada

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em panelas separadas, coloque a batata e a cenoura e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe até que os vegetais fiquem macios. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em um recipiente, coloque o frango e tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente o frango e refogue até ficar dourado. Em seguida, junte o pimentão e o molho de tomate e refogue por mais 2 minutos. Por último, coloque a cenoura e a batata e misture. Acerte o sal e a pimenta-do-reino e salpique com cebolinha. Sirva em seguida.

Arroz com frango e legumes

Ingredientes

4 xícaras de chá de arroz integral cozido

1 peito de frango cortado em cubos

1/2 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de azeite

1 xícara de chá de vagem picada

2 xícaras de chá de floretes de brócolis picados

1 xícara de chá de couve-flor picada

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

1 colher de sopa de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque uma colher de sopa de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e doure. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o restante do azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e doure. Junte a vagem, os floretes de brócolis, a couve-flor e a cenoura e refogue até ficarem macios. Após, coloque o frango reservado e o arroz cozido e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino e polvilhe com salsinha. Sirva em seguida.