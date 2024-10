5 receitas de costela suína para o almoço

As receitas com costela suína são perfeitas para um almoço saboroso e aconchegante, combinando suculência e versatilidade. Esse corte é ideal tanto para preparos rápidos quanto para pratos que exigem cozimento lento, garantindo uma carne macia e cheia de sabor. A costela suína harmoniza bem com acompanhamentos variados, como arroz, farofa, saladas ou legumes grelhados. Pensando nisso, separamos 5 receitas com costela suína para um almoço saboroso e econômico. Confira!

Costela suína agridoce

Ingredientes

1,5 kg de costela suína cortada

3 colheres de sopa de óleo

4 dentes de alho picados

1 cebola picada

1/2 xícara de chá de molho de soja

1/4 xícara de chá de mel

1/4 xícara de chá de vinagre de maçã

3 colheres de sopa de molho de tomate

1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de chá de páprica doce

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cebolinha picada para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as costelas suína com sal e pimenta-do-reino e reserve por 30 minutos. Em uma panela grande, aqueça o óleo e doure as costelas. Retire da panela e reserve. Na mesma panela, adicione o alho e a cebola e refogue até dourarem. Acrescente o molho de soja, o mel, o vinagre, o molho de tomate, o gengibre e páprica. Mexa até os ingredientes estarem bem incorporados. Coloque as costelas na panela, envolvendo-as com o molho. Cozinhe em fogo baixo até a carne ficar macia e o molho reduzir. Salpique a cebolinha e sirva em seguida.

Costela de porco na Airfryer

Ingredientes

1 kg de costela suína cortada em tiras

3 dentes de alho amassados

1 colher de sopa de mostarda

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

Sal a gosto

Suco de 1 limão

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a costela suína com o alho, a mostarda, o azeite, a páprica, a pimenta-do-reino, o sal e o suco de limão. Cubra e deixe marinar por 2 horas na geladeira para pegar bem o sabor. Preaqueça a Airfryer a 180°C por 5 minutos. Coloque as tiras de costela na cesta da Airfryer, deixando um espaço entre elas.