7 tendências de produtos para a pele em 2025

O universo dos cuidados com a pele está em constante evolução, impulsionado por avanços na ciência e pelas demandas crescentes dos consumidores por produtos mais eficazes e personalizados. A cada momento, surgem novos cosméticos e tecnologias que atendem a diferentes necessidades, desde o tratamento de condições específicas, como acne e rosácea, até a prevenção do envelhecimento e a manutenção da hidratação e luminosidade da pele.

Em 2025, as tendências prometem focar em sustentabilidade, personalização e bem-estar holístico. Abaixo, as dermatologistas Dra. Natassia Pizani, Dra. Silvia Quaggio e Dra. Mariana Paixão listam algumas das novidades que chegarão ao mercado no próximo ano!

1. Beleza sustentável e limpa

A busca por produtos sustentáveis e ingredientes limpos está em alta. “Os consumidores estão cada vez mais preocupados com o impacto ambiental dos produtos que usam. Em 2025, veremos um aumento no uso de ingredientes biodegradáveis, embalagens recicláveis e formulações com foco em sustentabilidade, sem comprometer a eficácia”, explica a Dra. Silvia Quaggio. O conceito de beleza ‘clean‘, ou seja, livre de substâncias tóxicas, também será uma prioridade.