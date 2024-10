5 receitas saborosas de tortas veganas

Em um recipiente, coloque a farinha de grão-de-bico, a farinha de arroz, o sal, a água e o óleo de girassol e mexa até desgrudar das mãos. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de arroz e disponha a massa sobre ela. Abra com a ajuda de um rolo e disponha em uma forma com fundo removível untada com óleo, preenchendo o fundo e as laterais. Reserve.

Em um liquidificador, coloque a castanha-de-caju e a água reservada, o restante do azeite e a noz-moscada e bata por 2 minutos. Transfira para uma panela e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Após, junte o creme de castanha-de-caju com a abobrinha refogada e misture. Despeje o recheio sobre a massa e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Retire do forno, desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Em um recipiente, coloque as castanhas-de-caju e cubra com a água. Reserve por 15 minutos. Enquanto isso, em uma frigideira, coloque 1 colher de sopa de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente a abobrinha e refogue por 2 minutos. Junte o tomate e tempere com sal e orégano. Desligue o fogo e reserve.

Unte uma forma com óleo e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje metade da massa sobre ela, espalhe o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 35 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 1/2 xícara de chá de amido de milho

3/4 de xícara de chá de óleo de girassol

1/2 xícara de chá de leite vegetal

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Farinha de trigo para enfarinhar

Óleo de girassol para untar e pincelar

Recheio

1 cebola descascada e picada

1 xícara de chá de alho-poró picado

picado 2 tomates sem sementes e picados

300 g de palmito picado

1 xícara de chá de leite vegetal

2 colheres de sopa de amido de milho

Sal e salsa picada a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, peneire a farinha de trigo, o amido de milho e o sal e misture. Adicione o óleo e o leite vegetal e mexa até obter uma massa lisa. Deixe descansar por 30 minutos. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo e disponha a massa sobre ela. Divida em duas partes iguais e abra com a ajuda de um rolo. Disponha uma das partes da massa em uma assadeira com fundo removível untada com óleo de girassol, preenchendo o fundo e as laterais. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o alho-poró e os tomates e refogue até murchar. Junte o palmito e refogue por 5 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o leite vegetal e o amido de milho e mexa. Despeje a mistura sobre a panela e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino.

Montagem

Com a ajuda de uma colher, disponha o recheio sobre a assadeira e cubra o topo com a outra parte da massa. Pincele com óleo de girassol e leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Torta de maçã (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock)

Torta de maçã

Ingredientes

Massa

1 1/4 de xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de óleo de soja

Recheio

12 maçãs sem sementes e cortadas em pedaços

200 ml de leite de coco

4 colheres de sopa de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de amido de milho

1/2 xícara de chá de água

3 colheres de sopa de suco de limão

3 colheres de sopa de farinha de aveia

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque os ingredientes da massa e misture até dar liga, se necessário, adicione mais óleo. Após, forre o fundo e as laterais de uma forma com fundo removível com a massa, pressionando para que o recheio não vaze. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque as maçãs, o leite de coco e o açúcar mascavo e leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, até a fruta ficar macia. Desligue o fogo e reserve. Depois, em um recipiente, coloque o amido de milho e a água e mexa até diluir completamente. Acrescente o suco de limão, misture e disponha o líquido na panela com as maçãs. Leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, adicione a aveia, misture e aguarde esfriar. Disponha o recheio na massa e leve ao forno preaquecido a 210 °C por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Torta de limão

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de amêndoas

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

4 colheres de sopa de açúcar

2 colheres de sopa de óleo vegetal

100 ml de água

Sal a gosto

Farinha de trigo para enfarinhar

Óleo vegetal para untar

Recheio

500 ml de leite vegetal

100 ml de suco de limão

1/2 xícara de chá de açúcar

3 colheres de sopa de amido de milho

6 colheres de sopa de água

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de amêndoas, a farinha de arroz, a farinha de trigo, o açúcar e o sal e misture. Acrescente o óleo vegetal e a água e mexa até obter uma massa lisa. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo e disponha a massa sobre ela. Abra com a ajuda de um rolo e disponha em uma assadeira com fundo removível untada com óleo vegetal, preenchendo o fundo e as laterais. Faça furos com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire do forno e reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o leite, o suco de limão e o açúcar e leve ao fogo baixo até ferver, mexendo sempre. Em um recipiente, coloque o amido de milho e a água e mexa até diluir completamente. Despeje a mistura na panela e cozinhe até engrossar. Desligue o fogo, espere esfriar e despeje o recheio sobre a massa. Leve à geladeira por 5 horas. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.