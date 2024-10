Veja os riscos do excesso de açúcar e cafeína para os estudantes

Cuidado com a alimentação é fundamental para garantir o bom funcionamento do corpo durante as provas

A alimentação exerce grande impacto no funcionamento do cérebro, pois os nutrientes consumidos influenciam diretamente a saúde neural e a cognição. Enquanto alimentos ricos em ômega 3, antioxidantes e vitaminas, como frutas, vegetais e peixes, favorecem a plasticidade sináptica e protegem contra inflamações, dietas com altos teores de açúcar e gorduras saturadas podem causar danos que comprometem o equilíbrio de todo o organismo.

O consumo exagerado de açúcar pode ter diversos efeitos negativos no funcionamento do cérebro, conforme explica a nutricionista e professora do curso de Nutrição da Uniderp, Tamara Nunes. “Estudos indicam que dietas ricas em açúcar podem levar a uma série de problemas cognitivos, como dificuldades de memória e concentração. O açúcar em excesso pode causar irritação e resistência à insulina, o que afeta a capacidade do cérebro de utilizar a glicose de forma eficiente, resultando em energia reduzida para as células cerebrais”.

A profissional também explica que o consumo excessivo de açúcar está ligado a um maior risco de depressão e ansiedade, pois afeta as flutuações nos níveis de dopamina, um neurotransmissor responsável pela sensação de prazer e motivação.