7 cursos profissionalizantes na área da beleza

A área da beleza se destaca como um dos setores mais dinâmicos e promissores da economia, movimentando bilhões anualmente e atraindo empreendedores individuais, profissionais autônomos e grandes marcas. Além de acompanhar as tendências estéticas, o mercado vem se transformando com a valorização do autocuidado e da sustentabilidade, impulsionando novos hábitos de consumo.

Segundo um estudo da Grand View Research, empresa de pesquisa de negócios, o mercado da beleza atingiu mundialmente, em 2023, 633 bilhões de reais. Dada a relevância desse segmento, confira alguns cursos profissionalizantes na área!

1. Design de sobrancelhas

Ensina técnicas para modelar e preencher sobrancelhas de forma harmônica, respeitando o formato do rosto. O curso também aborda procedimentos como micropigmentação e henna, que aumentam a durabilidade do design e ampliam as opções para os clientes.