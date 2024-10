Conheça as características do signo do Javali no Horóscopo Chinês

O Javali é o último signo do horóscopo chinês. No zodíaco, corresponde a Escorpião. Com polaridade Yin, ele é regido por Mercúrio. O elemento dos nativos é a Água, as pedras são opala e topázio, a flor é a azaleia, o metal é o aço, a erva é o tomilho, as cores são púrpura e marrom e o número da sorte é o 8.

Como é o nativo do Javali?

Segundo Victor Souza, tarólogo e numerólogo, a pessoa de Javali possui uma força interior extraordinária e tem personalidade forte. É um nativo que está sempre cercado por uma aura de mistério. Naturalmente, exerce domínio sobre as outras pessoas, apesar de falar pouco e observar mais. “Sua natureza desconfiada e arredia esconde emoções fortes e sentimentos poderosos que ele procura não revelar ou expor às pessoas enquanto não confiar nelas totalmente”, acrescenta.

Características marcantes

O signo de Javali sabe usar a prudência e a coragem na medida certa. Conforme explica Victor Souza, esse nativo é ativo e busca constantemente alcançar suas metas com ambição e determinação.