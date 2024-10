6 curiosidades sobre a mulher do signo de Escorpião

Escorpião é o oitavo signo do zodíaco. Regido por Plutão e co-regido por Marte, ele rege a casa 8 do Mapa Astral e o seu elemento é a água. Por causa disso, as mulheres escorpianas são pessoas enigmáticas, intensas e profundas em tudo o que se propõem a fazer, pois o arquétipo deste signo representa um mergulho nas profundezas, dando a elas a habilidade de se aprofundar em diversas questões.

1. São pessoas dedicadas

A dedicação é um quesito importante para as nativas de Escorpião, que se empenham ao máximo em tudo o que fazem e não medem esforços para atingir os seus objetivos, pois se tem uma coisa que as escorpianas sabem é o que querem e o caminho que devem seguir para alcançar. Por isso, não existe historinha com elas, as coisas são 8 ou 80.

2. Não gostam de superficialidade

Devido ao seu ar obstinado e intenso, as escorpianas não costumam gostar de nada que seja raso, uma vez que elas se entregam completamente às situações que lhes são propostas. “[As mulheres de Escorpião] não gostam de superficialidade, querem viver tudo em suas vidas da forma mais profunda possível”, acrescenta Thaís Mariano.

3. São apaixonadas por desafios

Por serem obstinadas, as escorpianas não têm medo de desafios, pelo contrário, adoram se deparar com eles, pois cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento e transformação. E se tem uma coisa que as nativas de Escorpião gostam é de mudanças, tanto em suas vidas quanto nas dos outros.