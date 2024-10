4 receitas de estrogonofe para o final de semana

O final de semana é a ocasião perfeita para reunir amigos e familiares em torno de uma boa refeição. Que tal surpreendê-los com um delicioso estrogonofe? Este prato, que combina sabor e cremosidade, pode ser preparado de diversas maneiras. Além disso, é fácil de fazer e costuma agradar até os mais exigentes paladares. Abaixo, aprenda a preparar algumas opções irresistíveis para tornar o sábado e o domingo ainda melhores!

Estrogonofe de carne

Ingredientes

500 g de alcatra cortada em tiras

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de manteiga

1 xícara de chá de champignon fatiado

1/2 xícara de chá de ketchup

1 colher de sopa de mostarda

200 g de creme de leite

1/2 xícara de chá de molho de tomate

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as tiras de carne com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, aqueça a manteiga e sele a carne aos poucos, para que não solte líquido. Reserve. Na mesma panela, adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa por mais 1 minuto. Junte o champignon, o ketchup, a mostarda e o molho de tomate. Mexa bem. Devolva a carne para a panela e misture bem com o molho. Deixe cozinhar por 5 a 7 minutos, em fogo baixo. Desligue o fogo e adicione o creme de leite, misturando bem para deixar o estrogonofe cremoso. Prove o molho e corrija os temperos, se necessário. Sirva em seguida com a salsinha.

Dica: sirva acompanhado com arroz branco e batata-palha.