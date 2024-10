2 receitas divertidas com ovo para o Halloween

Ovos de aranha recheados (Imagem: A. Zhuravleva | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Outubro é marcado por duas celebrações especiais: o Mês do Ovo e o Halloween. Para integrar esses temas de forma criativa e saudável, o Instituto Ovos Brasil apresenta duas receitas exclusivas que fazem deste alimento o destaque de pratos temáticos e saborosos. A ideia é transformar esse ingrediente versátil em uma atração divertida para as festas de Halloween, unindo sabor e saúde de forma simples e prática. "O ovo é um alimento extremamente versátil e nutritivo, ideal para qualquer refeição do dia, além de agradar pessoas de todas as idades", explica Lúcia Endriukaite, nutricionista do Instituto Ovos Brasil. Dessa maneira, é possível deixar a festa mais divertida e saudável. "Para este Halloween, estamos sugerindo receitas criativas que incentivam as famílias a se divertirem na cozinha enquanto incluem uma dose extra de nutrição em suas comemorações", acrescenta.

Rico em proteínas de alta qualidade, vitaminas A, D e E, além de minerais essenciais como ferro e selênio, o ovo se destaca como um verdadeiro superalimento. “Queremos mostrar que é possível consumir ovos de uma maneira saborosa e criativa, mesmo em uma ocasião festiva como o Halloween”, complementa a nutricionista. Abaixo, confira como preparar receitas de Halloween com ovo! Ovos de aranha recheados Transforme ovos recheados em “aranhas” assustadoras com a ajuda de azeitonas pretas!

Ingredientes 6 ovos cozidos

cozidos Maionese, mostarda, sal, pimenta-do-reino moída e azeitonas pretas a gosto Modo de preparo Retire as gemas dos ovos e misture, em um recipiente, com a maionese, a mostarda, o sal e a pimenta-do-reino. Recheie as claras com o creme. Corte azeitonas para fazer o corpo e as pernas da aranha, posicionando-as sobre os ovos para um visual assustador. Ovos olhos de monstro (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock)