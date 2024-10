6 receitas práticas para comemorar o Dia do Macarrão

Dica: essa receita é perfeita para agilizar as refeições do seu dia e ainda garantir um prato cheio. Ela é bem simples e deliciosa, pois reúne uma massa com o acompanhamento de uma linguiça calabresa.

Em um recipiente alto, que possa ir ao micro-ondas, adicione o macarrão e uma pitada de sal. Cubra com água fervente e misture bem. Leve ao micro-ondas por 3 minutos. Em seguida, adicione o creme de leite, o queijo muçarela, o requeijão e o tempero. Misture bem. Por cima, polvilhe com o queijo parmesão e o orégano. Cubra com plástico-filme e faça furinhos. Leve novamente ao micro-ondas por mais 5 minutos. Retire o plástico-filme e sirva.

Dica: esse é quase um prato típico do almoço de domingo. Pode ficar muito mais saboroso com a receita de macarrão com frango gratinado. É algo prático e pode substituir o frango por carne moída ou legumes. Um segredinho: sirva com uma saladinha bem temperada.

Coloque a mistura com o frango por cima do macarrão e espalhe bem. Despeje o molho branco por cima e polvilhe o queijo muçarela. Leve ao forno por 15 minutos a 180°C até o queijo gratinar. Sirva em seguida.

Macarrão ao pesto

Ingredientes

250 g de macarrão tipo espaguete

2 xícaras de chá de folhas de manjericão fresco

1/2 xícara de chá de azeite

2 dentes de alho picados

50 g de nozes

50 g de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque água e leve ao fogo médio. Quando ferver, adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Escorra e reserve uma xícara de chá da água do cozimento. No liquidificador ou processador, coloque o manjericão, o azeite, o alho, as nozes e o queijo. Bata até formar uma pasta consistente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Se o molho for muito espesso, adicione um pouco de água do cozimento da massa para ajustar a textura. Coloque o macarrão quente em uma tigela grande e adicione o molho pesto. Misture bem para que o molho envolva toda a massa. Sirva em seguida.

Macarrão a carbonara

Ingredientes

200g de macarrão espaguete

200g de bacon em cubos

2 ovos

1 gema de ovo

50g de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Leve uma panela com água e sal para ferver e cozinhe o espaguete até ficar al dente. Reserve um pouco de água do cozimento. Em uma frigideira, frite o bacon em fogo médio até ficar dourado e crocante. Desligue o fogo e reserve.

Em uma tigela, bata os 2 ovos inteiros e a gema. Adicione o queijo ralado e a pimenta-do-reino. Misture bem até formar uma massa cremosa. Escorra o espaguete e coloque-o na frigideira com o bacon. Mexa para que a gordura do bacon envolva a massa. Adicione a mistura de ovos e mexa rapidamente para que o calor do macarrão cozinhe os ovos sem talhar. Se o molho ficar muito espesso, com um pouco de água do cozimento reservado até atingir a cremosidade desejada. Sirva em seguida com mais queijo ralado e pimenta-do-reino por cima.

Combinando cerveja e macarrão

Para acompanhar as receitas de macarrão, é possível apostar em uma boa cerveja. “Precisamos considerar os diferentes tipos de molhos e eventuais recheios. Quando olhamos para massa, ela tende a ser mais neutra, combinando muito bem com os maltes presente nas cervejas”, conta Helder Silveira.

Para o macarrão ao molho vermelho, é possível optar por cervejas como amber lager, brown ale e belgian pale ale. Já com o molho ao sugo, invista nas cervejas pale ale ou golden ale, pois uma tem o amargor mais forte e a outra possui aromas e sabores mais cítricos.

Macarrão ao molho branco combina com cervejas do tipo pilsner ou de trigo do tipo weizen. De coloração amarelo-claro, ligeiramente turva, com espuma abundante, possui aromas e sabores intensos, ressaltando esteres frutados que lembram banana, cravo e noz.

