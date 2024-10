6 benefícios da planta alcaçuz para a saúde e como usá-la

Esses compostos preservam as mitocôndrias – estruturas que geram energia para as células –, garantindo que elas funcionem bem mesmo sob estresse oxidativo, segundo Haraguchi et al. (2000), no estudo Protection of mitochondrial functions against oxidative stresses by isoflavans from Glycyrrhiza glabra, publicado no Journal of Ethnopharmacology. Sem essa proteção, é comum sentir fadiga e perda de concentração, além de maior predisposição ao desgaste precoce do corpo.

Além disso, conforme estudos de Vaya, Belinky e Aviram, publicados no 23º volume da revista Free Radical Biology and Medicine, a hispaglabridina e a isoliquiritigenina previnem a oxidação do colesterol LDL (ruim) e de antioxidantes como o betacaroteno, reduzindo riscos de infarto e derrame.

Assim, o consumo controlado de alcaçuz, aliado a acompanhamento médico e bons hábitos de vida, pode ajudar a proteger a saúde cardiovascular e manter o corpo mais resistente aos efeitos nocivos da poluição, estresse e alimentação desequilibrada.