Veja a importância dos brinquedos para os animais de estimação

O mercado pet movimenta cifras bilionárias no Brasil. Em 2023, segundo dados do Instituto Pet Brasil, o setor faturou mais de R$ 67 bilhões, consolidando o país como um dos maiores do mundo nesse segmento. A expectativa para 2024 é ultrapassar R$ 76 bilhões. O e-commerce segue o mesmo ritmo. Um levantamento da Neotrust mostra crescimento nas vendas online. No primeiro semestre deste ano, a categoria pet faturou R$ 1,3 bilhão, com crescimento de 3,2% na comparação com o ano anterior.

Esses números incluem, entre tantos produtos para animais de estimação, as vendas de brinquedos e acessórios. A procura por itens que estimulem cães e gatos é cada vez maior. De acordo com a médica-veterinária Ana Elisa Arruda Rocha, oferecer recursos para que os bichinhos brinquem e se desenvolvam é essencial.

“Mais do que um luxo ou um mimo que os tutores fazem aos seus fiéis companheiros, os brinquedos oferecem estímulos cognitivos e sensoriais, ajudam a gastar energia e são aliados da saúde mental dos pets“, explica a professora do curso de Medicina Veterinária do UniCuritiba – instituição da Ânima Educação.