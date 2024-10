Entenda a importância do consumo de ovo na infância

A alimentação é essencial para o crescimento e o desenvolvimento infantil, e alguns alimentos desempenham um papel especial nesse processo. O ovo, por exemplo, oferece uma nutrição completa e equilibrada para as crianças. Por isso, segundo especialistas do Instituto Ovos Brasil, é considerado fundamental nessa fase da vida.

“O ovo é um alimento acessível e versátil, rico em nutrientes essenciais para o desenvolvimento infantil”, explica Lúcia Endriukaite, nutricionista do Instituto Ovos Brasil. “Ele contém proteínas de alta qualidade e é fonte de vitaminas do complexo B, como tiamina, riboflavina, colina e B12, além de vitaminas lipossolúveis A, D, E e K. Também é rico em minerais como ferro, selênio, zinco e magnésio, e antioxidantes como luteína e zeaxantina, que são importantes para a saúde ocular e o bem-estar geral”, complementa.

Benefícios do ovo para as crianças

A inclusão de ovos na alimentação infantil traz benefícios que vão além do desenvolvimento físico. Isso porque, de acordo com a nutricionista, a proteína de alto valor biológico presente no ovo contribui para o desenvolvimento muscular e cognitivo das crianças, ajudando a promover energia e vitalidade em fases de crescimento intenso.