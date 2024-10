4 limpezas espirituais para remover energias negativas

A limpeza espiritual transforma as energias negativas em benéficas. “O que permite uma vida mais tranquila e produtiva”, afirma Katrina Devilla. A espiritualista ainda explica que essa limpeza também serve para livrar ambientes, promovendo harmonização e bem-estar. “Nossa casa e local de trabalho também devem estar na melhor vibração energética possível, uma vez que energias ruins trazem consigo brigas, discussões e desequilíbrios”, pontua.

Você tem se sentido exausto ultimamente? Tem sofrido insônia ou ficado doente com frequência? Se sim, talvez sua aura esteja impregnada com energias negativas. Segundo Katrina Devilla, espiritualista da iQuilíbrio, a limpeza espiritual é uma forma de eliminar todas as energias negativas presentes no campo energético, que podem causar desarmonias capazes de afetar não só a saúde mental e emocional, mas também a física.

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Assim que ferver, apague o fogo e jogue três punhados generosos de sal grosso na água. Espere até amornar. Após seu banho higiênico, derrame essa infusão do pescoço para baixo. Não se seque, espere que o corpo absorva toda essa água. Em seguida, vista uma roupa confortável.

Segundo Katrina Devilla, o sal grosso ajuda a eliminar e a barrar energias negativas. No entanto, ele também elimina – mas não barra – boas energias. Dessa forma, o ideal é que você faça um banho de ervas na sequência, para se encher de boas vibrações e das melhores energias.

2. Limpeza espiritual com defumação de sálvia

A sálvia é uma poderosa erva que irá auxiliar na proteção e atrair boas vibrações. “A própria pessoa pode fazer um bastão de sálvia amarrando as folhas secas ou pode encontrar facilmente para vender em lojas de produtos esotéricos”, diz Katrina Devilla.

Materiais

1 bastão de sálvia

Modo de fazer

Antes de fazer a defumação, passe o bastão pelo corpo, começando pela cabeça e indo até os pés. Imagine que ele funcione como um imã, tirando do seu corpo qualquer mau-olhado ou energia negativa. Em seguida, acenda o feixe de sálvia e deixe que a fumaça envolva seu corpo. Você pode circular pela casa com ele. Por fim, deixe-o queimar. Descarte as cinzas em água limpa corrente.

3. Limpeza espiritual com pedras

Para fazer limpeza espiritual com pedras, é necessário que você as energize. Para isso, basta deixá-las absorver a luz do luar por uma noite.