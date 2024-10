3 tendências de corte de cabelo para aderir

O corte de cabelo é uma forma simples e eficaz de renovar o visual para a temporada de primavera-verão. Com a chegada dos dias mais quentes e ensolarados, optar por um novo estilo traz leveza e frescor, além de acompanhar as tendências da estação.

Só no Pinterest, as buscas por esse corte bagunçado e construído com camadas e volume cresceram 75%. No Google, o termo também está em alta nas buscas – o que certamente vai refletir nos salões de beleza! Segundo Wanderley Nunes, este corte se assemelha a outros dois já conhecidos: o shaggy hair e o mullet, no entanto, um pouco mais curto. A técnica envolve a criação de várias camadas finas, com fios desfiados para aumentar o volume, especialmente na parte superior da cabeça.

Devido à sua versatilidade, o corte é uma ótima opção para rostos mais arredondados, além de ser ideal para cabelos lisos e ondulados. “Recentemente, observamos um aumento na procura por esse tipo de estilo no salão, especialmente entre pessoas com um perfil descolado e urbano. O corte atrai aqueles que preferem um visual mais despojado, com um aspecto ‘bagunçado’ que sugere que os cabelos secam naturalmente, sem o uso de fontes de calor”, explica o cabeleireiro.

2. Shaggy hair