11 lugares para visitar em Dusseldorf

O museu Kunstpalast tem valiosas obras, de pinturas renascentistas a esculturas medievais (Imagem: Bjoern Bernhard | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Capital do estado da Renânia do Norte, aliás o nome Renânia tem origem no rio Reno, Dusseldorf é vibrante e rica em contrastes e uma coisa é certa: vale a pena se entregar aos encantos dessa cidade, ainda que você tenha apenas um dia para desfrutá-los. 1. Museu Kunstpalast Comece reservando o Cartão Visit Düsseldorf que dá descontos tanto no transporte público como em importantes atrações. É a melhor maneira de economizar durante a sua visita. Com museus e galerias em abundância, Dusseldorf é um deleite para os amantes da arte e da história. Um dos destaques é o museu Kunstpalast, com valiosas obras que incluem pinturas renascentistas e barrocas, esculturas medievais, design, fotografias, grafismo e desenhos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, possui uma das principais coleções de arte em vidro do mundo, abrigando objetos egípcios e romanos, desde os estilos Art Nouveau e Art Déco até peças contemporâneas. Ao visitar o museu Kunstpalast você fará uma viagem fascinante pelo mundo da arte por meio dos séculos.

Entre exposições permanentes e temporárias, o museu exibe quase todos os gêneros artísticos e uma variedade de épocas sob o mesmo teto. Kunstpalast fica a poucos minutos da avenida Königsallee. Abre de terça a domingo das 11h às 18h, às quintas fica aberto até às 21h. 2. NRW-Forum Düsseldorf NRW-Forum Düsseldorf, é outro espaço interessante dedicado às artes. É um centro internacional de exposições inovador que contempla exposições e eventos, com foco em fotografia, cultura pop e digital. Sua principal característica é a abordagem de questões sociais da atualidade, retratadas em mostras coletivas e individuais, festivais e workshops. O conceito do NRW-Forum é buscar a fusão de uma ampla variedade de áreas culturais. Um olhar artístico moderno e instigante que vai agradar toda a família. Aberto de terça a domingo das 11h às 18h, às quintas fica aberto até às 21h. 3. Königsallee Quem gosta de marcas de luxo precisa conhecer a Königsallee, também chamada de Kö, uma avenida arborizada, com inúmeras boutiques exclusivas, lojas de grife e muitos cafés charmosos. É uma das principais ruas de comércio de luxo da Europa, um verdadeiro paraíso para os amantes da moda e do requinte. Caminhar por esse boulevard, onde o glamour europeu se encontra com a sofisticação moderna, é uma experiência única.

4. Little Tokyo Outro passeio interessante é a pequena Tóquio que existe em Dusseldorf. Você sabia que a terceira maior comunidade japonesa da Europa fica na Alemanha? É isso mesmo. O bairro japonês Little Tokyo abriga a maior colônia japonesa da Alemanha. Uma caminhada por essa área é obrigatória. As ruas são coloridas, bem movimentadas e com grande variedade de restaurantes autênticos. É uma excelente escolha para almoçar, em restaurantes autênticos da culinária asiática em geral. Nesse bairro você encontra uma versão japonesa de tudo, desde lanchonetes de ramen, padarias, bares, supermercados especializados, lojas que vendem desde mangás até produtos japoneses tradicionais, livrarias e hotéis. Além disso, a comunidade promove eventos culturais e festivais que proporcionam aos visitantes uma imersão na cultura japonesa dentro da Alemanha. É um passeio que estimula os sentidos. 5. Media Harbor Para os que preferem ruas modernas e vibrantes, o bairro indicado é Media Harbor. Localizada ao longo do Rio Reno, a região do antigo porto foi toda renovada dando lugar às modernas construções. Muitos dos edifícios ali construídos foram projetados por arquitetos renomados. Um deles é Frank Gehry, que desenhou três edifícios residenciais com fachadas de metal que refletem a luz do sol, criando um espetáculo fascinante.

Além da arquitetura, o bairro oferece múltiplas opções culturais, com destaque para o Museu do Cinema Alemão, onde há exposições sobre a história e a evolução da sétima arte alemã. Em Media Harbor acontecem muitos eventos, festivais e feiras ao ar livre atraindo locais e turistas de todos os lugares. Vale a pena conferir. O cenário gastronômico do bairro também é robusto. Há bares e restaurantes em abundância para atender todos os gostos e bolsos, com opções que vão desde a culinária local até a cozinha internacional. E o seu almoço ou jantar pode se tornar uma experiência gastronômica ainda mais apetitosa se você escolher entre os diversos restaurantes que têm vista panorâmica do Reno e da cidade. A vida noturna do bairro é bem agitada e glamourosa, com diversas casas noturnas sofisticadas e lounges originais que vão surpreender os notívagos mais exigentes. 6. Parque Hofgarten Toda viagem exige um pouco de descanso. O lugar ideal para uma pausa é o Parque Hofgarten, a poucos passos do centro histórico. Esse imenso parque tem 27 hectares e muitas de suas árvores chegam a 200 anos. É um dos maiores espaços verdes de Dusseldorf, muito procurado por moradores e turistas para um passeio relaxante ou um piquenique.

Vários monumentos e esculturas se espalham pelos jardins, como a figura reclinada de Henry Moore do escultor de vanguarda soviético Vadim Sidur. Há um museu dedicado ao poeta alemão Johann Wolfgang von Goethe, o famoso poeta, romancista e dramaturgo do século XVIII. As crianças também vão se divertir com a Fonte dos Contos de Fadas ou com estatuetas de três crianças olhando para sapos, projetada por Max Blondat. É um passeio bastante instagramável. 7. Praça Burgplatz Ao passar pelo Centro Histórico pare por alguns instantes na praça Burgplatz, às margens do Reno e listada entre os monumentos arqueológicos da cidade. Ao redor da praça há vários restaurantes e são realizados muitos eventos no local, que se tornou um popular ponto de encontro de locais e visitantes. A vista que temos do Reno a partir dessa praça é simplesmente deslumbrante.

A Paróquia de São Lambertus abriga os túmulos de São Lamberto e os restos mortais de São Apolinário, padroeiro da cidade (Imagem: trabantos | Shutterstock) 8. Paróquia de São Lambertus Não deixe de conhecer a principal igreja católica de Dusseldorf, a Paróquia de São Lambertus. Localizada em Altstadt, centro velho, ela é formada pelas paróquias de Santo André, São Lambertus, São Maximiliano e Santa Maria Conceição. Sua construção data do século XIV, mas a torre foi reconstruída após um incêndio em 1815 e o uso de madeira úmida deu uma forma retorcida à torre que ficou com uma forma bem peculiar. A basílica abriga os túmulos de São Lamberto, do duque Wilhelmv de Jülich-Kleve-Berg e os restos mortais de São Apolinário, padroeiro da cidade. São Lambertus é um dos marcos da cidade velha, por fora a torre chama a atenção e por dentro as peças em prata e ouro são impressionantes.