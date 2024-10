6 receitas de bolos veganos deliciosos e práticos

Bolo de laranja (Imagem: Cassiano Correia | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Ao contrário do que alguns possam pensar, é totalmente possível preparar bolos sem ingredientes de origem animal. As opções veganas são saborosas e não ficam nem um pouco atrás dos bolos tradicionais, que levam leite e ovo na receita. Além disso, são fáceis de preparar e perfeitas para qualquer ocasião. Abaixo, aprenda a fazer algumas opções! Bolo de laranja Ingredientes 1 xícara de chá de farinha de trigo branca

1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

3/4 de xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de suco de laranja

1/4 de xícara de chá de óleo vegetal

2 colheres de chá de raspas de laranja

1 1/2 colher de chá de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Em um liquidificador, coloque o óleo vegetal, o suco e as raspas de laranja, o açúcar e as farinhas de trigo e bata até obter uma massa uniforme. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Após, disponha a massa em uma forma untada com o óleo de coco e enfarinhada com a farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Polvilhe com açúcar de confeiteiro e sirva em seguida. Bolo de fubá com calda de goiabada Ingredientes Massa

1 xícara de chá de farinha de trigo

3/4 de xícara de chá de açúcar

1 pitada de sal

370 ml de leite vegetal

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1 colher de sopa de vinagre de maçã

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de sopa de erva-doce

2 xícaras de chá de fubá

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar Calda 150 g de goiabada cortada em cubos

1 xícara de chá de água Modo de preparo Massa Em um recipiente, coloque todos os ingredientes secos, exceto o fermento químico e a erva-doce, e misture. Acrescente os ingredientes líquidos, exceto o vinagre de maçã, e mexa para incorporar. Em seguida, junte o fermento químico e misture. Adicione o vinagre de maçã e a erva-doce e continue mexendo. Após, disponha a massa em uma forma untada com o óleo de coco e enfarinhada com a farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 50 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Reserve.

Calda Em uma panela, coloque a água e a goiabada e leve ao fogo baixo para cozinhar, mexendo até derreter. Desligue o fogo e despeje a calda sobre o bolo. Sirva em seguida. Bolo de ora-pro-nóbis Ingredientes 1/2 xícara de chá de suco de laranja

1/2 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis

6 colheres de sopa de óleo vegetal

1/3 de xícara de chá de leite vegetal

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 pitada de sal

1 xícara de chá de açúcar

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo vegetal para untar

Farinha de trigo para enfarinhar Modo de preparo Em um liquidificador, coloque o suco de laranja, as folhas de ora-pro-nóbis, o óleo e o leite vegetal e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, peneire os ingredientes secos, exceto o fermento químico, e misture. Aos poucos, adicione a mistura líquida reservada e mexa para incorporar. Acrescente o fermento químico e misture delicadamente. Após, transfira a massa para uma forma untada com óleo vegetal e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 35 minutos. Desligue o forno e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Bolo formigueiro (Imagem: Flanovais | Shutterstock) Bolo formigueiro Ingredientes 2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de coco ralado

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de óleo vegetal

1 colher de sopa de essência de baunilha

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 colher de chá de vinagre branco

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de chocolate granulado

granulado 1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar Modo de preparo Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar, o sal e o bicarbonato e misture. Aos poucos, adicione a água e o óleo vegetal, alternando os dois. Acrescente a essência de baunilha e o vinagre branco e misture até obter uma massa homogênea. Junte o coco ralado e mexa para incorporar. Por último, coloque o chocolate granulado e o fermento químico e misture novamente. Após, disponha a massa em uma forma untada com o óleo de coco e enfarinhada com a farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Bolo de chocolate com calda de chocolate Ingredientes Massa 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/4 de xícara de chá de cacau em pó

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1/2 colher de chá de fermento químico em pó

1/4 de colher de chá de sal

3/4 de xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de água

1/4 de xícara de chá de óleo vegetal

1 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de chá de vinagre de maçã

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar Calda de chocolate 1 xícara de chá de açúcar

2 colheres de sopa de cacau em pó

1/2 xícara de chá de água

1 colher de sopa de óleo de coco

Chocolate granulado para decorar Modo de preparo Massa

Em um recipiente, peneire a farinha de trigo, o cacau em pó, o bicarbonato de sódio e o fermento químico. Adicione o açúcar e o sal e misture. Acrescente a água, o óleo vegetal, a essência de baunilha e o vinagre de maçã e mexa. Após, disponha a massa em uma forma untada com o óleo de coco e enfarinhada com a farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 55 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Reserve. Calda Em uma panela, coloque o açúcar, o cacau e a água e leve ao fogo baixo até o açúcar derreter, mexendo sempre. Quando levantar fervura, acrescente o óleo de coco e continue mexendo até obter uma calda consistente. Retire do fogo, despeje a calda sobre o bolo e decore com o chocolate granulado. Sirva em seguida.