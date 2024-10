Veja o que conhecer em São Bento do Sapucaí

Desde a pandemia, houve um crescimento do número de visitantes e residentes em São Bento, em busca de mais tranquilidade e contato com a natureza . Muitas pessoas deixaram as grandes cidades, como São Paulo, para trás, se estabeleceram de vez por ali e foram responsáveis pela abertura de novos negócios na cidade, como pousadas, restaurantes e lojas. Ainda que pacata, São Bento do Sapucaí está cheia de novidades, que podem e devem ser combinadas com os atrativos já tradicionais do destino.

No alto da Serra da Mantiqueira, a pequena São Bento do Sapucaí se espalha por um mar de montanhas e é simplesmente capaz de arrancar suspiros. Para onde quer que você olhe, surge uma paisagem mais bonita que a outra, repleta de muito verde e geralmente com o icônico complexo da Pedra do Baú coroando o cenário de maneira imponente.

Aventura e ecoturismo

Em meio ao relevo acidentado de São Bento, um ponto se destaca no horizonte: a icônica Pedra do Baú, uma enorme rocha cujo inconfundível formato da face norte ou da face sul lembra uma caixa. Chega aos 1.950 m de altitude e pode ser vista de vários bairros da cidade e até de municípios vizinhos, como Campos do Jordão. De um lado, fica a Pedra do Bauzinho e, do outro, a Ana Chata. Todo esse complexo, que integra uma unidade de Conservação, pertence a São Bento do Sapucaí.

Na década de 1940, o montanhismo no Baú passou a ser explorado, primeiramente por meio da via ferrata, que são grampos de ferro cravados na rocha, formando uma espécie de escada que facilita a subida. Mas foi só nos anos 80 que São Bento se tornou de fato um polo de escalada no Brasil, o que impulsionou o turismo na cidade. Hoje, há dezenas de vias de escalada no complexo do Baú, de todas as modalidades e graus de complexidade.

Para todos os passeios no MoNa (Monumento Natural estadual) Pedra do Baú, mesmo os mais leves, recomendamos contratar uma agência de turismo local, como a Rotas e Rochas e a Armazém Aventura. No valor do pacote, estão inclusos serviços de um guia, equipamentos e seguro individual contra acidentes.