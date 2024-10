4 dicas para se proteger das energias negativas no Halloween

Comemorado em 31 de outubro, o halloween se tornou uma festa popular no Brasil. No entanto, muitos ainda associam a data a energias negativas, já que fantasias sombrias, filmes e jogos assustadores costumam fazer parte das comemorações. Mas você pode aproveitar e se divertir com os amigos sem colocar sua energia em risco.

Segundo a especialista esotérica Nanda Silveira, sabendo que tudo na vida gira em torno do equilíbrio, com o Halloween não poderia ser diferente: “Podemos assistir a filmes de terror, curtir brinquedos assustadores e consumir conteúdos mais sombrios, mas o segredo está em balancear isso. Alternando o terror com conteúdos mais leves, você vai poder curtir a festa sem se sobrecarregar com energias negativas”, garante.

A influenciadora que fala sobre Lei da Atração e outros assuntos astrológicos explica que, embora o Halloween tenha elementos que remetem a temas de energia mais baixa, a data não precisa necessariamente ser um dia negativo. Segundo ela, existem várias formas de aproveitar ao máximo a data, curtindo os elementos marcantes da tradição, mas sem se afetar pelos aspectos mais pesados.