Veja como melhorar a qualidade do sono na menopausa

A menopausa, embora seja um processo natural, ainda enfrenta muitos tabus e pode interferir no sono devido à redução dos hormônios. Ela também provoca sintomas como ondas de calor, suores noturnos e alterações de humor, incluindo ansiedade, que podem levar à insônia e a um sono fragmentado. Essas mudanças afetam a qualidade de vida, mas podem ser aliviadas com apoio médico e a adoção de hábitos saudáveis.

Além de afetar o corpo e o emocional, a menopausa também costuma alterar a qualidade do sono da mulher. Todavia, para melhorar esse período de descanso, é importante tomar cuidado com o uso de hormônios, como a melatonina, que podem gerar efeitos colaterais.

Evite o consumo excessivo de cafeína

Evitar o consumo excessivo de cafeína, especialmente no final do dia, é fundamental para melhorar a qualidade do sono durante a menopausa. Isso porque essa substância atua como um estimulante, aumentando os níveis de ansiedade e dificultando o relaxamento necessário para dormir.

Isso ainda é mais problemático para as mulheres nessa fase, já que o metabolismo fica mais lento, fazendo com que a cafeína permaneça no organismo por mais tempo, prolongando seus efeitos. Como resultado, a qualidade do sono piora, intensificando sintomas como insônia e fadiga no dia seguinte.

Giovanna Agostini ainda defende que a estimulação desses hormônios naturais auxilia na produção do GABA, um neurotransmissor produzido naturalmente pelo nosso organismo, mas que acaba sendo afetado quando se entra no período de menopausa.