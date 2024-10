Horóscopo semanal: previsão dos signos de 14 a 20 de outubro de 2024

As ações precipitadas e impulsivas poderão prevalecer nesta semana (Imagem: New Africa | Shutterstock) Crédito: EdiCase

O Sol em Libra seguirá em conjunção com Mercúrio e em aspecto tenso com Marte e Plutão, indicando uma fase desafiadora. A tendência será de ações radicais e impulsivas motivadas por desconfortos e traumas. Para lidar com isso, será necessário acolher os incômodos e ressignificar o que viveu. Vênus seguirá em Escorpião e fará aspecto tenso com Urano. Isso sugere um período desafiador para as relações. A propensão será de conflitos e tensões, o que poderá levar a rompimentos e atitudes precipitadas. Marte continuará no signo de Câncer e fará aspecto tenso com o Astro-Rei e com Plutão. Esses movimentos indicam uma coragem maior para encarar as sombras. Ao mesmo tempo, apontam para a tendência a ações precipitadas, impulsivas e radicais.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Os arianos buscarão mais harmonia ao longo da semana

Nesta semana, a busca por equilíbrio e harmonia nos relacionamentos se fará bem presente. Contudo, apesar dos seus esforços, você tenderá a se deparar com desafios ocasionados pelo contato com medos e traumas. Isso poderá te levar a agir de maneira radical e impulsiva, gerando conflitos.

Será importante procurar estabelecer limites. Respeite o tempo do outro e tente se libertar de comportamentos nocivos que geram desequilíbrios nas relações. Ainda nestes dias, será preciso fortalecer o amor-próprio e o brilho pessoal. Por fim, tome cuidado com a tendência a agir de maneira prepotente e egoísta.

Touro

Os taurinos deverão acalmar os ânimos e encarar os desconfortos

O ambiente familiar seguirá em uma fase desafiadora. Afinal, os ânimos estarão exaltados. Além disso, a tendência será de que surjam situações que afloram medos e traumas do passado, o que poderá levar a ações radicais e impulsivas.

No setor afetivo, o desejo de encontrar mais equilíbrio na relação se fará presente. No entanto, a propensão será que surjam conflitos motivados por atitudes impulsivas. Para lidar com isso, procure acalmar os ânimos, encarar os desconfortos com coragem e ressignificar o que viveu, abandonando comportamentos nocivos que geram desequilíbrio nas relações.

Gêmeos

As atividades rotineiras irão chamar mais a atenção dos geminianos

As atividades da rotina irão chamar mais a sua atenção. Será um momento importante para organizar seus afazeres de forma que se sinta mais feliz. Todavia, o excesso de compromissos poderá afetar a sua saúde, bem como gerar irritação e ansiedade.

Ainda nesta fase, será possível que algumas situações aflorem medos e traumas do passado, gerando desconfortos. Para lidar com isso, procure acolher as dores e respeitar os próprios limites. Por fim, você tenderá a gastar de maneira impulsiva, desequilibrando as finanças. Portanto, atente-se a essa questão e procure direcionar a sua energia para conquistar autonomia financeira.

Câncer

A tendência será que os nativos de Câncer vivam tudo de maneira emocionante

A tendência será de que viva tudo de maneira intensa e emocionante. Além disso, o desejo de se dedicar ao que gosta e traz alegria se fará bem presente. Apesar de ser uma fase importante para o desenvolvimento do amor-próprio, será possível que tanta energia te leve a agir de maneira precipitada, se envolvendo demais em uma paixão passageira, seja por alguém ou por um novo projeto.

Ainda neste período, haverá a possibilidade de se deparar com medos antigos, o que poderá gerar inseguranças e autocríticas. Para evitar o pessimismo, procure abandonar os comportamentos nocivos.

Leão

Os leoninos dedicarão mais atenção ao lar e à família

Você tenderá a se envolver mais com os acontecimentos do lar, bem como dedicar mais atenção à família e às emoções. Será o momento de revisitar algumas lembranças na intenção de tornar mais clara a sua relação com o passado. Apesar disso, a tendência será de que se depare com algumas memórias dolorosas, o que irá gerar desconfortos.