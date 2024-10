5 benefícios das sementes de girassol para a saúde e como usá-las

Zinco e selênio são micronutrientes cruciais para o fortalecimento do sistema imunológico, e as sementes de girassol fornecem doses expressivas desses elementos. Ambos atuam na produção de células de defesa, ajudando a prevenir infecções e gripes.

Por sua vez, as sementes de girassol são uma excelente fonte de fitosteróis, compostos naturais que competem com o colesterol na absorção intestinal, diminuindo sua concentração no sangue. Assim sendo, ingerir regularmente ajuda a manter a saúde cardiovascular em dia.

As sementes de girassol proporcionam energia, proteínas e benefícios essenciais para o corpo (Imagem: Ivan Dudka | Shutterstock)

4. É fonte de energia

A The National Academy of Medicine recomenda que adultos consumam no mínimo 0,8 g de proteína para cada quilo de peso corporal. Para uma pessoa com 70 kg, isso significa ingerir cerca de 56 gramas de proteína por dia. Essa quantidade é fundamental para manter as funções corporais em equilíbrio, especialmente para a recuperação muscular, manutenção da massa magra e suporte ao sistema imunológico.

As sementes de girassol podem ser uma ótima aliada para ajudar a alcançar essa meta diária de proteína. Conforme o U.S. Departament of Agriculture – Agricultural Research Service, em 100 gramas de sementes de girassol, encontramos cerca de 21 gramas de proteína, representando uma quantidade significativa. Além disso, as sementes oferecem outras vantagens nutricionais, como gorduras saudáveis e vitaminas, ajudando a manter os níveis de energia estáveis durante o dia.