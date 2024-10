Veja o melhor horário para praticar atividade física

Encontrar um melhor horário para treinar ajuda a melhorar o desempenho na atividade (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock) Crédito: EdiCase

A prática de atividade física é fundamental para manter a saúde tanto do corpo quanto da mente. Ela ajuda a fortalecer o sistema cardiovascular, melhorar a resistência muscular, controlar o peso, prevenir uma série de doenças, aliviar o estresse e melhorar o humor. Para obter o máximo desses benefícios, é importante não apenas escolher a modalidade de exercício que mais se adapta ao seu estilo de vida e preferências, mas também encontrar o melhor horário para praticá-la. Por isso, a seguir, Fabio Vieira, professor associado e reitor ad-hoc da Logos University International, pós-doutor em Neurociências, PhD em Ciências do Movimento Humano e mestre em Educação Física, explica sobre o impacto dos horários no desempenho físico. Confira! É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Melhor momento para se exercitar O corpo humano segue ritmos naturais ao longo do dia, conhecidos como ritmos circadianos, que influenciam funções biológicas essenciais, como a temperatura corporal, a produção de hormônios e a vigília. Segundo o professor Fabio Vieira, a escolha do melhor horário para atividades físicas está intimamente ligada a esses ciclos biológicos.

Ele também explica que a escolha do horário ideal para treinos pode variar não apenas de indivíduo para indivíduo, mas também em função do tipo de modalidade esportiva praticada. “Esportes que requerem explosão, como o atletismo, tendem a se beneficiar de treinos à tarde, enquanto atividades mais técnicas, como o tênis, podem ser feitas em horários variados, dependendo da estratégia e das necessidades do atleta.” Treino durante a manhã Pela manhã, o corpo ainda está em transição do estado de repouso para o estado ativo. Isso significa que, para algumas pessoas, treinos matinais podem exigir um tempo maior de aquecimento, já que a temperatura corporal ainda não atingiu seu pico. No entanto, essa fase do dia também apresenta níveis mais elevados de cortisol, o que pode ajudar no aumento da disposição e no combate ao estresse. “Pessoas que gostam de treinar pela manhã podem se beneficiar da sensação de bem-estar e da capacidade de organizar melhor suas rotinas diárias”, explica Fabio Vieira.

No período da tarde, é possível ter mais energia para treinar (Imagem: Dusan Petkovic | Shutterstock) Treino durante a tarde Ao longo do dia, especialmente no período da tarde, o corpo atinge seu auge em termos de temperatura e função muscular. Para Fabio Vieira, este é o período em que muitos experimentam uma maior explosão de energia e rendimento físico. “Na parte da tarde, a temperatura do corpo está mais elevada, e isso pode melhorar a performance em atividades físicas que requerem força e resistência”, afirma. Além disso, os níveis de alerta mental e coordenação motora tendem a estar no auge nesse momento, facilitando movimentos mais complexos e melhorando o desempenho em esportes técnicos.

Treino durante a noite Para os que preferem se exercitar à noite, os estudos indicam que pode haver benefícios relacionados à qualidade do sono e à recuperação muscular, desde que as atividades sejam feitas com cautela, para evitar interferir nos processos naturais de descanso. O professor ressalta que o importante é adaptar a prática às necessidades individuais: “Exercícios noturnos podem ser muito eficazes, mas é necessário observar como o corpo reage e ajustar a intensidade para não atrapalhar o sono”, orienta. Importância do sono para o treino Além do horário, a qualidade do sono desempenha um papel crucial na performance física. Segundo Fabio Vieira, a recuperação adequada é fundamental para o sucesso de qualquer programa de exercícios. “O sono é o período em que o corpo se regenera e conserta os danos musculares causados pelo treinamento. Sem um sono de qualidade, o processo de recuperação é comprometido, o que pode levar a um desempenho abaixo do esperado e ao aumento do risco de lesões”, explica.

A privação de sono pode reduzir significativamente a capacidade de desempenho físico, afetando tanto a força quanto a resistência. Além disso, também pode impactar negativamente a coordenação motora e o tempo de reação, fatores essenciais para muitas atividades esportivas. “É importante que os indivíduos não apenas escolham o horário certo para treinar, mas também assegurem que estejam obtendo um descanso adequado para maximizar os benefícios do exercício”, completa Fabio Vieira. Melhor horário depende de cada um No final das contas, não existe uma resposta única sobre o melhor horário para atividades físicas. O mais importante é que a escolha do momento para se exercitar seja feita com base em objetivos pessoais, estilo de vida e na resposta do corpo a diferentes estímulos.