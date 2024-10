Veja como seu signo pode te ajudar a ser promovido no trabalho

É possível aproveitar as características do seu signo para impulsionar sua trajetória profissional e alcançar o sucesso no trabalho. Cada signo do zodíaco possui qualidades específicas, como liderança, criatividade, persistência ou habilidades de comunicação, que podem ser utilizadas estrategicamente no ambiente corporativo.

Segundo Tatiana Marinho, consultora esotérica da iQuilibrio, os signos podem ser um norte para quem deseja ascender profissionalmente. “Combinando sua personalidade (casa 1), com a carreira (casa 10), seu mapa natal e de revolução solar podem mostrar alguns aspectos que vão te ajudar a abrir seus caminhos profissionais.”

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A seguir, a especialista explica como isso funciona para cada signo. Confira!