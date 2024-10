5 sinais de que a criança precisa de ajuda psicológica

Veja como alguns comportamentos podem indicar que ela está lidando com desafios emocionais

Crianças também enfrentam desafios emocionais e comportamentais, embora muitas vezes esses problemas sejam percebidos como algo que elas “superarão” com o tempo. No entanto, assim como os adultos, elas podem lidar com dificuldades relacionadas à ansiedade, estresse, frustrações ou até problemas sociais e escolares.

Isso faz com que muitos pais se perguntem quando é o momento certo para buscar ajuda psicológica para seus filhos. De acordo com a psicóloga Tatiane Mosso, da capital paulista, há sinais importantes que podem indicar a necessidade de uma intervenção profissional.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Alguns comportamentos, quando recorrentes e intensos, podem sugerir que a criança está enfrentando dificuldades que ela não consegue superar sozinha. A terapia pode ajudar a identificar e tratar esses problemas, proporcionando um ambiente seguro para que ela possa expressar suas emoções e encontrar soluções”, explica a especialista.