5 receitas de Dia das Crianças para fazer na air fryer

Em uma panela, coloque a água, a manteiga, o sal e o açúcar. Misture e leve ao fogo médio até a manteiga derreter e a mistura ferver. Retire do fogo e adicione a farinha de trigo de uma vez só, mexendo vigorosamente com uma colher de pau até formar uma massa homogênea que desgrude da panela. Deixe a massa esfriar por alguns minutos.

O Dia das Crianças é uma ótima oportunidade para preparar pratos especiais para agradar os pequenos, e a air fryer é uma aliada perfeita para isso. Com ela, é possível criar pratos crocantes e saborosos. Desde lanches práticos até sobremesas irresistíveis, as opções são diversas e permitem a interação das crianças durante o preparo. Além disso, o eletrodoméstico proporciona um tempo de cozimento rápido, ideal para manter a animação e a diversão na cozinha.

Depois, adicione o ovo e misture bem até que a massa fique lisa e homogênea. Coloque a massa em um saco de confeitar com um bico estrela. Preaqueça a air fryer a 180 °C por 5 minutos. Depois, modele os churros diretamente na cesta da air fryer, formando tiras. Asse os churros por 12 minutos, ou até que fiquem dourados e crocantes. Misture o açúcar e a canela em um prato e passe os churros ainda quentes nessa mistura. Sirva com doce de leite.

Pastel de chocolate

Ingredientes

500 g de massa de pastel

200 g de chocolate ao leite em pedaços

1 gema de ovo para pincelar

Modo de preparo

Pegue um disco de massa de pastel e coloque uma porção de chocolate no centro. Dobre a massa ao meio, formando uma meia-lua, e pressione as bordas com um garfo para fechar bem. Pincele a superfície dos pastéis com a gema de ovo para que fiquem douradinhos e brilhantes. Preaqueça a air fryer a 180 °C por 5 minutos. Coloque os pastéis na cesta, deixando um espaço entre eles, e asse por 10 minutos ou até que fiquem dourados e crocantes. Sirva em seguida.

Cachorro-quente de massa folhada

Ingredientes

4 salsichas cortadas ao meio

500 g de massa folhada

1 gema de ovo para pincelar

200 g de queijo muçarela ralado

Mostarda e ketchup para servir

Água

Modo de preparo

Em uma panela, cubra as salsichas com água e cozinhe em fogo médio por 4 minutos. Escorra e reserve. Abra a massa folhada e corte em pequenos quadrados, grandes o suficiente para envolver as salsichas. Coloque a salsicha no centro de cada quadrado de massa. Adicione uma colher de sopa de queijo. Envolva a salsicha e o queijo com a massa, fechando bem as pontas para não abrirem durante o cozimento.