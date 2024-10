4 banhos para limpar as energias após as eleições

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a arruda e desligue o fogo. Espere amornar. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água com a planta do pescoço para baixo após o banho de higiene. Esse banho pode ser feito em qualquer dia e antes de dormir, mas preferencialmente em noite de Lua minguante.

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas de guiné e desligue o fogo. Espere amornar. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água do pescoço para baixo após o banho de higiene . Ele pode ser feito no domingo ou na segunda-feira, mas preferencialmente em Lua minguante.

O tarot faz parte da história da taróloga desde pequena; cercada de mulheres fortes e poderosas, ela presenciava as cartas sendo abertas. Via também as tias colhendo ervas para as dores do corpo e da alma. Em 2019, decidiu alçar voo e largar o mundo corporativo para ajudar mulheres a se conectarem com a natureza e com a espiritualidade. Há 4 anos, empreende com o tarot online e é proprietária da empresa Yabá Ritualística.