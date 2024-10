5 cuidados importantes com a saúde da mulher

Outubro é o mês da conscientização do câncer de mama, e visa principalmente alertar mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), no ano de 2023, foram estimados 73.610 casos, sendo uma média de 66,54 casos para cada 100 mil mulheres.

Neste contexto, é essencial que as mulheres cuidem de sua saúde para prevenir o câncer de mama e outras doenças. Isso porque a adoção de hábitos saudáveis pode fazer uma grande diferença na prevenção de problemas de saúde e promover uma melhor qualidade de vida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo a nutricionista Camile Zanichelli da Always Fit, plataforma de e-commerce especializada em suplementos naturais, os cuidados com a saúde feminina devem ser adotados ao longo da vida. “Muito antes de chegar na menopausa, é importante que as mulheres busquem o autocuidado ao longo de diversas fases da vida. Cuidar da alimentação, fazer uso de suplementação quando necessário, prática de atividade física e consultas regulares ao médico ajudam na prevenção de diversas doenças, entre elas, o câncer de mama”, afirma.