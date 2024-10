Veja como estimular crianças com síndrome de Down

A síndrome de Down, ou trissomia do cromossomo 21 (T21), é a alteração cromossômica mais frequentemente observada em recém-nascidos, com uma incidência de 1 em cada 660 nascidos vivos. A T21 provoca alterações físicas e cognitivas na criança, sendo algumas das principais características observadas: baixo tônus muscular, baixa estatura, hipermobilidade articular, fissuras palpebrais oblíquas (olhos puxadinhos), prega única na mão, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e deficiência intelectual.

O favorecimento do desenvolvimento e da participação dessa população na vida escolar e profissional aumenta à medida que são estimulados desde bebês até a idade escolar. Práticas motoras no cotidiano dessas crianças, por meio de diferentes vivências corporais e estímulos sensoriais, propiciam rico estímulo e formação de novas conexões neuronais essenciais para o desenvolvimento físico e cognitivo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Possibilidades de estimulação para bebês

Nos primeiros meses de vida, é importante incentivar a variabilidade de posturas e posições que favoreçam as conquistas motoras de base do bebê, como rolar, arrastar, girar em torno do próprio eixo. Para isso, a criança necessita estar em um local seguro e confortável, como em um tatame no solo.