Salada de frango grelhado com abacate (Imagem: AS Foodstudio | ShutterStock) Crédito: EdiCase

Nos dias quentes, muitas vezes buscamos refeições leves, refrescantes e, ao mesmo tempo, nutritivas. Uma opção perfeita para atender a essas necessidades é optar por pratos ricos em proteínas. Além de saciar a fome, elas desempenham um papel fundamental na manutenção da saúde e na recuperação muscular. A seguir, veja 7 pratos leves e ricos em proteínas para os dias quentes! Salada de frango grelhado com abacate Ingredientes 2 peitos de frango

Polpa de 2 abacates maduros cortadas em fatias

4 xícaras de chá de rúcula

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

Suco de 2 limões

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em um recipiente, tempere os peitos de frango com sal, pimenta-do-reino e o suco de 1 limão. Depois, aqueça uma frigideira no fogo médio e grelhe os peitos de frango até dourar. Em seguida, corte em fatias. Em uma tigela grande, misture o frango grelhado, abacate, a rúcula e o tomate-cereja. Em um pequeno recipiente, misture o suco de limão restante com o azeite de oliva e, em seguida, regue a salada. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Ceviche de peixe Ingredientes 500 g de filé de peixe-branco cortado em cubos

Suco de 4 limões

1 cebola-roxa finamente picada

1 pimentão vermelho cortado em fatias

1/2 xícara de chá de coentro fresco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em um recipiente, coloque os cubos de peixe e cubra com o suco de limão. Certifique-se de que o peixe esteja completamente submerso. Deixe marinar na geladeira por cerca de 30 minutos até que o peixe fique opaco. Depois, adicione a cebola-roxa, o pimentão vermelho e o coentro. Misture tudo suavemente e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva imediatamente. Salada de quinoa com legumes Ingredientes 1 xícara de chá de quinoa cozida

1 pepino picado

1 tomate picado

1 pimentão picado

1 xícara de chá de folhas de rúcula

1/2 xícara de chá de queijo feta picado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma tigela grande, misture a quinoa cozida, o pepino, o tomate, o pimentão e as folhas de rúcula. Adicione o queijo feta. Em um pequeno recipiente, misture o azeite de oliva e o suco de limão. Regue a salada com o molho. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida. Tomate recheado com frango Ingredientes 3 tomates

500 g de peito de frango cozido e desfiado

e desfiado 1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

1/2 cenoura cortada em cubos pequenos

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Corte o tampo dos tomates e retire as sementes. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho e a cebola. Em seguida, adicione o frango e refogue até dourar. Adicione a cenoura e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue por mais 2 minutos e desligue o fogo. Recheie o tomate com a mistura e disponha-os em uma forma forrada com papel-manteiga. Regue os tomates com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 10 minutos. Sirva em seguida.