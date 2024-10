8 sons que os gatos não gostam

Por isso, compreender quais sons geram desconforto ajuda a proporcionar um ambiente mais confortável para o gato. Veja abaixo!

1. Barulhos de fogos de artifício

O estrondo repentino e o volume alto dos fogos de artifício costumam assustar os gatos. Por serem animais de audição apurada e territorialistas, sons imprevisíveis e altos fazem com que se sintam inseguros. Assim, durante eventos festivos, como o Ano-Novo, é importante preparar um ambiente seguro e tranquilo para o animal, com acesso a um local silencioso onde ele possa se esconder e se sentir protegido.

2. Som de aspirador de pó

O ruído do aspirador de pó é intenso e constante, o que pode incomodar os gatos, já que eles preferem ambientes silenciosos. O volume do som, combinado com a vibração do aparelho, pode gerar medo. Se for possível, mantenha o felino em outro cômodo enquanto usa o aspirador ou, então, o acostume de forma gradual, associando o barulho a algo positivo, como petiscos.