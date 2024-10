6 receitas de frango com molho que vão te surpreender

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 5 minutos. Após, passe cada pedaço sobre a farinha de trigo, depois no ovo e, por último, na farinha de rosca. Reserve.

Frango ao forno com molho de frutas

Ingredientes

3 filés de frango

Suco de 1 toranja

Gomos de 1 toranja

Suco de 1 laranja

Gomos de 1 laranja

1/2 xícara de chá de tomilho

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

3 dentes de alho amassados

Modo de preparo

Em um recipiente, misture os sucos de laranja e toranja, o tomilho e a salsinha. Em outro recipiente, tempere os filés de frango com sal, pimenta-do-reino e alho. Regue com o suco de laranja e toranja. Leve à geladeira por 30 minutos. Depois, coloque os filés em uma forma, regue-os com azeite e com o suco de laranja e toranja que restou no recipiente. Coloque os gomos da laranja e da toranja por cima e em volta do frango. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio preaquecido por 30 minutos. Sirva em seguida.