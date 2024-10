7 ações estratégicas para impulsionar o seu negócio

Estratégias bem definidas são a chave para o crescimento do seu negócio (Imagem: eamesBot | Shutterstock) Crédito: EdiCase

O Dia do Empreendedor, celebrado em 5 de outubro, vai além de uma homenagem à criação do Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Representa um momento de reflexão sobre as conquistas e desafios enfrentados diariamente pelos empresários que se dedicam a manter seus negócios funcionando. Em um cenário econômico complexo, é necessário repensar ações que podem garantir a sobrevivência e o crescimento das empresas. Com base na pesquisa Global Entrepreneurship Monitor, realizada pelo Sebrae e Anegepe em 2023, há no Brasil cerca de 90 milhões de empresários e futuros empreendedores. Desses, 42 milhões já possuem algum negócio ou estão trabalhando para abrir um. Para garantir o sucesso, é fundamental implementar estratégias que ajudem a enfrentar questões como a alta carga tributária e as dificuldades na obtenção de crédito. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Quer criar uma empresa? Comece por você! Empreender não é apenas lançar um produto ou serviço no mercado; trata-se, antes de tudo, de um processo de desenvolvimento pessoal. “Independentemente da motivação — seja por necessidade, complemento de renda ou desejo de enriquecimento — o ponto central é que, sem a segurança de um salário fixo ou garantias trabalhistas, o negócio precisa ser algo pelo qual você tenha muita paixão”, explica Renato Herrmann, especialista em diversidade, inclusão e saúde mental no trabalho.

Segundo ele, isso acontece, porque, ao longo da jornada, o empreendedor enfrenta muitos desafios, recebe muitos ‘nãos’ e lida com inúmeras frustrações. “Nesse caminho, a fé no que você acredita e no impacto que sua ideia pode causar no mundo é essencial”, acrescenta. Para ele, é fundamental ter um forte senso de propósito e autoconhecimento, entendendo a importância do seu projeto. “Além disso, é necessário desenvolver uma alta tolerância à frustração, mais do que apenas resiliência, pois as dificuldades e críticas serão constantes. É essa força interior que irá sustentar o empreendedor diante dos desafios e permitir que ele siga em frente mesmo quando as coisas parecerem mais difíceis”, completa. Ações para contribuir no crescimento de sua empresa Em um mundo no qual a tecnologia avança mais rápido do que nunca, donos(as) de empresas precisam se reinventar e se adaptar às mudanças constantes do mercado. A seguir, especialistas compartilham dicas valiosas para otimizar negócios e alcançar novos patamares:

1. Entenda o comportamento do consumidor De acordo com Fellipe Guimarães, especialista em negócios digitais da Keyrus, consultoria internacional especialista em Inteligência de Dados e Transformação Digital, os negócios precisam adotar uma abordagem cada vez mais holística para conhecer seus clientes. “A forma de vender está em constante transformação, impulsionada por avanços tecnológicos e mudanças no comportamento do público-alvo. Por isso, é essencial que as empresas e empreendedores não se limitem apenas ao monitoramento das ações dos usuários, mas também invistam em entender profundamente o que eles pensam, sentem e desejam. Somente assim é possível criar experiências verdadeiramente personalizadas e construir relacionamentos duradouros”, ressalta. 2. Adapte-se ou fique para trás A transformação digital não é mais uma opção, mas uma necessidade. Companhias que não investem em tecnologia perdem competitividade. A implementação de soluções em automação, inteligência artificial e big data pode aumentar a eficiência operacional e criar novas oportunidades de mercado. Além disso, a tecnologia melhora a produtividade e a tomada de decisões estratégicas.

Para o especialista em inteligência artificial, professor de MBA na Fundação Getúlio Vargas (FGV) e na Avado Learning, no Reino Unido, Kenneth Corrêa, “com os consumidores cada vez mais digitalizados, com novos dispositivos e passando cada vez mais tempo em realidades alternativas e imersivas como games, metaverso e redes sociais, por exemplo, é importante que a empresa esteja presente nestes espaços; caso contrário, perderá clientes”. É essencial se manter atualizado sobre as tendências do mercado (Imagem: fizkes | Shutterstock)

3. Invista em capacitação e qualificação Antonio Muniz, especialista em carreira e tecnologia, autor do livro “Smart Skills – Descubra seus pontos fortes para uma carreira produtiva e feliz”, menciona que a evolução da carreira está intrinsecamente ligada ao domínio de novas tecnologias. “O empreendedor precisa estar preparado para as inovações e buscar qualificação constante. A tecnologia tem o poder de transformar profissões, abrindo novas oportunidades e impulsionando o crescimento”, afirma. Ele recomenda que os empresários invistam em cursos que os mantenham atualizados com as tendências do mercado digital. 4. Inove em setores inexplorados O empreendedorismo no Brasil tem se tornado cada vez mais inclusivo, com uma crescente participação de mulheres, jovens e pessoas de diversas origens sociais. De acordo com o estudo da GEM, 34% dos novos negócios no país são liderados por mulheres, refletindo o empoderamento feminino no cenário empresarial.

“O que os dados e os fatos comprovam é que ainda enfrentamos uma desigualdade nas atribuições sociais entre os gêneros, fator esse que evidencia o peso social que recai sobre os ombros femininos. Falar sobre gênero também é fundamental”, menciona a especialista no mercado imobiliário, idealizadora e fundadora do Instituto Mulheres do Imobiliário, Elisa Rosenthal. Além disso, ela conta como serão as tendências desse novo universo corporativo: “O ‘mercado por elas’ vai obrigar os setores a pensarem de forma mais flexível, afinal nós entendemos de jornada híbrida. O trabalho remoto é praticado pelas mulheres há décadas, seja dentro das empresas ou em casa, gerindo e administrando os lares, organizando as múltiplas atividades inviabilizadas e não remuneradas”, afirma. 5. Aproveite o compartilhamento de dados O compartilhamento de dados é um recurso cada vez mais valorizado no mundo dos negócios. Com a evolução da tecnologia e a adoção de sistemas, como o Open Banking e o Open Finance, as instituições podem ter acesso a uma ampla gama de informações capazes de otimizar suas operações.