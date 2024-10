5 sobremesas geladas para espantar o calor

Cheesecake de maracujá (Imagem: EDSON DE SOUZA NASCIMENTO | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Sobremesas geladas são a escolha perfeita para refrescar e adoçar os dias mais quentes. Combinando leveza e sabor, essas delícias proporcionam uma sensação de frescor e suavidade, tornando-se ideais para momentos de lazer ou ocasiões especiais. Feitas com ingredientes simples, como frutas frescas e cremes suaves, oferecem uma explosão de texturas que agradam todos os paladares. Veja 5 receitas de sobremesas geladas para espantar o calor! Cheesecake de maracujá Ingredientes Base

200 g de biscoito de maisena

100 g de manteiga derretida Recheio 300 g de cream cheese

395 g de leite condensado

300 g de creme de leite sem soro

120 ml de suco concentrado de maracujá

24 g de gelatina sem sabor

5 colheres de sopa de água para hidratar a gelatina Cobertura Polpa de 2 maracujás

60 ml de água

3 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de amido de milho

2 colheres de sopa de água para diluir o amido de milho Modo de preparo Base

Triture os biscoitos maisena no liquidificador até virar uma farofa fina. Coloque em um recipiente e adicione a manteiga derretida. Misture até formar uma massa homogênea. Forre o fundo e a lateral de uma forma redonda de fundo removível com a mistura, pressionando bem para compactar. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Retire do forno e deixe esfriar. Reserve. Recheio e montagem Em uma tigela, misture a gelatina com a água e leve ao micro-ondas por 15 segundos para dissolver completamente. Reserve. No liquidificador, bata o cream cheese, o leite condensado e o creme de leite até obter um creme liso. Adicione o suco concentrado de maracujá e a gelatina dissolvida. Bata novamente até que tudo esteja bem incorporado. Despeje o creme sobre a base de biscoito já fria e leve à geladeira por 4 horas.

Cobertura e finalização Em uma panela, coloque a polpa de maracujá, a água e o açúcar. Cozinhe em fogo médio até que o açúcar se dissolva. Adicione o amido de milho diluído em duas colheres de sopa de água e mexa constantemente até que a mistura engrosse levemente. Deixe esfriar e despeje sobre a cheesecake já firme. Leve a cheesecake montada com a cobertura à geladeira por mais 1 hora. Sirva em seguida. Sorvete de banana com cacau Ingredientes 3 bananas congeladas e picadas

congeladas e picadas 2 colheres de sopa de cacau em pó

1 colher de sopa de mel

1 colher de chá de essência de baunilha Modo de preparo Coloque as bananas no liquidificador e bata até obter um creme homogêneo e suave. Acrescente o cacau em pó, o mel e a essência de baunilha. Bata novamente até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Coloque em um recipiente com tampa e leve ao congelador por 4 horas. Sirva em seguida.

Creme de manga com iogurte Ingredientes 2 mangas descascadas e cortadas em cubos

descascadas e cortadas em cubos 170 g de iogurte grego natural

1 colher de sopa de mel

Suco de 1/2 limão Modo de preparo No liquidificador, coloque a manga e bata até obter um purê homogêneo. Adicione o iogurte grego, o mel e o suco de limão. Bata novamente até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Distribua o creme em taças ou tigelas individuais. Leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida. Musse de limão (Imagem: flanovais | Shutterstock) Musse de limão Ingredientes 395 g de leite condensado

300 g de creme de leite sem soro

120 ml de suco de limão

Raspas de limão para decorar Modo de preparo No liquidificador, coloque o leite condensado e o creme de leite. Bata até obter uma mistura homogênea. Continue batendo e adicione o suco de limão aos poucos. A mistura começará a engrossar gradualmente. Quando a mousse estiver com uma consistência cremosa e firme, pare de bater. Despeje a mistura em taças individuais ou em um refratário grande. Leve à geladeira por 2 horas para firmar bem. Decore com raspas de limão e sirva em seguida.

Pavê de chocolate e morango Ingredientes Creme de chocolate 395 g de leite condensado

300 g de creme de leite sem soro

50 g de cacau em pó

1 colher de sopa de manteiga Montagem 200 g de biscoito de maisena

1 xícara de chá de leite integral

2 xícaras chá de morangos frescos fatiados Cobertura