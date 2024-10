4 dicas para recuperar o valor pago a mais ao INSS

Erros de cálculo, mudanças na legislação e contribuições acima do teto podem afetar as contribuições

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é responsável por administrar a previdência social no Brasil, garantindo benefícios como aposentadorias, pensões e auxílios. Contudo, é possível que muitos contribuintes estejam pagando mais do que o necessário devido a erros de cálculo, mudanças na legislação, contribuições acima do teto ou outros fatores. Se você suspeita que possa estar pagando valores excessivos, é crucial entender como isso pode acontecer e quais são os procedimentos para recuperar o valor pago a mais.

Como você pode estar pagando a mais?

1. Erros no cálculo da contribuição

Uma das principais razões para o pagamento excessivo de INSS é o erro no cálculo das contribuições. As alíquotas são progressivas e variam conforme a faixa salarial. Se houver um erro no cálculo ou na aplicação das faixas, você pode acabar contribuindo com um valor maior do que o devido.

2. Atualização de faixas e alíquotas

As faixas de contribuição e as alíquotas do INSS são atualizadas anualmente. Se você não acompanhar essas mudanças e ajustar suas contribuições em conformidade, pode estar pagando a mais. Isso é particularmente relevante para contribuintes individuais e autônomos.