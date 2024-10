5 orações para o Dia dos Santos Anjos da Guarda

Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a Piedade Divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina, agora e sempre. Amém. Santos Anjos da Guarda, rogai por nós.

3. Oração para segurança durante o sono

Santo Anjo da Guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz de vosso amor. Dos perigos, livrai-me; do mal, libertai-me; e nos momentos de angústia, consolai-me! Durante o sono, velai sobre o meu descanso, não deixeis o mal de mim se aproximar. Sob as asas do seu amor, possa meus sonhos habitar! Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo, afastai também as tentações, para que minha alma tranquila descanse sem aflições. E que no alvorecer de um novo dia, eu acorde feliz e restaurado, e seja para o mundo testemunha de ser sempre por vós amado!

4. Oração aos Santos Anjos da Guarda dos filhos

Santos Anjos da Guarda dos nossos filhos, seus conselheiros inspirai-os. Santos Anjos da Guarda dos nossos filhos, seus defensores protegei-nos. Santos Anjos da Guarda dos nossos filhos, seus fiéis amigos pedi por eles. Santos Anjos da Guarda dos nossos filhos, seus consoladores fortificai-os. Santos Anjos da Guarda dos nossos filhos, seus irmãos defendei-os. Santos Anjos da Guarda dos nossos filhos, seus mestres ensinai-os.