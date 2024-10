10 motivos para aprender a fazer cerâmica

À frente de seu ateliê, o ceramista e professor Jef Castelani revela que o trabalho rudimentar de moldar a argila se trata de uma das atividades que mais promovem a sensação de bem-estar. “A cerâmica é um meio de expressão da criatividade que, em sua essência, expande a compreensão de quem somos e como nos conectamos com nós mesmos e com o ambiente”, define.

A prática da cerâmica atravessa milênios, combinando técnicas ancestrais e um forte vínculo com o presente. O trabalho manual de moldar a argila carrega uma herança cultural que remonta aos primeiros registros de expressão humana, ao mesmo tempo que encontra novos significados na sociedade contemporânea. Atualmente, o resgate de práticas artesanais vem crescendo, atraindo pessoas em busca de uma reconexão com o processo criativo e com os materiais naturais.

1. Expansão da criatividade

O exercício de criar algo do zero desafia a imaginação e, de acordo com Jef, permite a expressão humana do interno para o externo. Ou seja, a arte reproduz na argila a personalidade de seu autor, que, por sua vez, manifesta parte de seus pensamentos, sensações e experiências. “É uma boa maneira para pessoas de todas as idades conhecerem aquilo que podem realizar. Podemos ser mais criativos do que pensamos e na cerâmica não há maneira certa ou errada”, avalia.

2. Mais foco!

Ao manipular a cerâmica, a concentração está focada na tarefa, deixando em segundo plano todas as preocupações e influências externas. “Ser capaz de se fixar totalmente em algo ajuda a mente a relaxar e expandir, além de contribuir para que consigamos destinar essa concentração para outros setores e momentos da vida”, explica o ceramista.

De acordo com ele, esta aptidão coopera na redução do estresse e as distrações são atenuadas. “Sem contar que toda dor e desconforto ocasionada pela exaustão é aliviada durante o processo”, complementa.