Veja a relação entre SOP e transtorno alimentar

A síndrome dos ovários policísticos (SOP) se trata de uma condição comum que afeta cerca de uma em cada oito mulheres em idade fértil. Caracteriza-se por um desequilíbrio hormonal que leva a sintomas como crescimento excessivo de pelos, menstruação irregular, acne e dificuldade para engravidar. A doença também pode estar associada à resistência à insulina e ao desenvolvimento de cistos nos ovários. O diagnóstico precoce é importante para controlar os sintomas e reduzir o risco de complicações futuras.

Além de todos os problemas que essa síndrome pode causar em mulheres, ela também aumenta o risco de que as pacientes desenvolvam bulimia, transtorno da compulsão alimentar e alimentação desordenada, de acordo com uma nova pesquisa publicada no começo de agosto no The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, um periódico de Oxford.

“Essa metanálise examinou resultados de 20 estudos transversais em nove países e incluíram dados de 28.992 mulheres com SOP e 258.619 mulheres que não tinham a condição. O trabalho foi o primeiro que conseguiu confirmar um risco aumentado de transtornos alimentares específicos em mulheres com SOP”, explica a endocrinologista Dra. Deborah Beranger, pós-graduada em Endocrinologia e Metabologia pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro (SCMRJ).