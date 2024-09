3 motivos para aproveitar a casca dos alimentos

Conforme a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), cerca de um terço de todos os alimentos produzidos globalmente é desperdiçado, totalizando aproximadamente 1,3 bilhões de toneladas por ano. Isso não apenas gera um impacto social significativo, mas também traz sérias consequências ambientais, contribuindo para a emissão de gases de efeito estufa.

Celebra-se em 29 de setembro o Dia Internacional de Conscientização sobre Perda e Desperdício de Alimentos, uma data dedicada a destacar a importância de reduzir o desperdício alimentar em todo o mundo.

Benefícios da casca dos alimentos

O aproveitamento integral dos alimentos, incluindo suas cascas, é uma prática sustentável, além de ajudar no funcionamento do organismo, conforme explica Amanda de Moraes Casagrande, professora do curso de Enfermagem da Anhanguera.